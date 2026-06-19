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Общество

В пилотном проекте по переходу на новую систему высшего образования примут участие 17 вузов

Кабмин России утвердил правила перехода на новую систему высшего образования
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Правительство России утвердило правила проведения пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования до 2029/30 учебного года. Соответствующие постановления подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

Реализация проекта осуществляется с сентября 2023 года. Базовое высшее образование продолжается 4-6 лет, специализированное — магистратура — 1-3 года в зависимости от профиля, профессиональный уровень — аспирантура.

В пилотном проекте 2026-2030 годов будут участвовать 17 вузов. Из них с 2023 года тестируют систему Балтийский федуниверситет им. Канта, МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет и Томский госуниверситет.

Пилотный проект предусматривает разработку вузами образовательных стандартов базового и магистрантского уровней, а также требований к программам аспирантуры. Кроме того, планируется определить сроки учебы.

Обучение в рамках «пилота» продолжит идти более чем по 100 специальностям, включая такие направления, как математика и механика, компьютерные и информационные науки, информационная безопасность, физика и астрономия, химия, медицина, фармация, биологические науки, агрономия, гидрогеология и землеустройство, машиностроение и транспорт и другие.

8 июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия взяла у Болонской системы лучшее, а теперь пора выстраивать всю суверенную модель. По его словам, переход к новой системе образования будет гармоничным и мягким.

Ранее в Госдуме назвали плюсы перехода высшего образования на новую систему.

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