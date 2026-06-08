Вице-премьер рассказал, сколько россияне будут учиться по новой системе образования

Россия взяла у Болонской системы лучшее, а теперь пора выстраивать всю суверенную модель, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко РИА Новости в рамках ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума).

Чиновник отметил, что переход к новой системе образования будет гармоничным и мягким. Вместо двух уровней высшего образования (бакалавриата и магистратуры) появятся три.

» Базовое высшее образование — бакалавриат, специалитет ---срок обучения от 4 до 6 лет. Специализированное высшее образование — магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка — срок обучения от 1 до 2 лет. Аспирантура - адъюнктура - срок обучения от 3 до 4 лет», — уточнил вице-премьер.

До этого стало известно, что российских студентов всех специальностей обяжут изучать четыре дисциплины независимо от выбранной профессии. К уже обязательным истории, философии и курсу «Основы российской государственности» добавится русский язык, сообщил на заседании с участием президента глава Минобрнауки Валерий Фальков. Как изменятся учебные программы и какие еще предложения по реформе высшего образования прозвучали в последнее время — в нашем материале.

Ранее глава «Газпром-Медиа Холдинга» Жаров рассказал «Газете.Ru» о дипломах для блогеров.