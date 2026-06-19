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Общество

В Петербурге отправили в СИЗО экстремистов, нападавших на людей в центре города

Лидера и участников «Русской национальной армии» отправили в СИЗО
Алексей Филиппов/РИА Новости

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следственных органов об аресте шестерых фигурантов дела об экстремизме, трое из которых на момент задержания были несовершеннолетними. Обвиняемые были помещены под стражу до 9 августа 2026 года, сообщает 78.ru.

Следствие полагает, что весной 2025 года один из задержанных сформировал экстремистское объединение «Русская Национальная Армия» (РНА), к которому примкнули еще пять человек, а также ряд неустановленных лиц. Согласно материалам дела, организация отличалась четкой иерархией. Члены банды нападали на людей в общественных местах Петербурга. Жертв выбирали по принадлежности к определённым расе, национальности, полу, языковой, социальной группе.

Задержание подозреваемых прошло 17 июня, а на следующий день им официально предъявили обвинения. В региональном главке Следственного комитета РФ уточнили, что всего по делу проходят семь человек в возрасте от 17 до 28 лет.

Правоохранители зафиксировали три случая нападений и избиений жителей города, совершенных с апреля по октябрь 2025 года. На данный момент продолжаются допросы и поиски оружейных тайников, а также компонентов взрывчатки, которые могут находиться на одном из земельных участков.

Ранее в Петербурге ФСБ задержала мужчину за финансирование экстремистской американской НКО.

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