В Петербурге задержали подозреваемых в серии нападений на граждан за политические взгляды

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали семерых человек в возрасте от 17 до 28 лет по подозрению в создании экстремистского сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным ведомства, следователи вместе с сотрудниками 6-го отдела Центра «Э» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. В ходе расследования удалось установить обстоятельства трех эпизодов нападения на граждан и их избиением, совершенными в период с апреля по октябрь 2025 года.

По версии следствия, подозреваемые избивали потерпевших, пытаясь заставить их отказаться от левых политических взглядов.

Уголовное дело расследуется по статье «Организация экстремистского сообщества». Фигурантов допрашивают. Кроме того, эксперты проводят дополнительный осмотр земельного участка для поиска предполагаемого схрона оружия участников сообщества и компонентов взрывного устройства.

Вопрос об избрании задержанным меры пресечения пока решается, заключили в ведомстве.

Ранее в Петербурге ФСБ задержала мужчину за финансирование экстремистской американской НКО.