ФСБ задержало в Петербурге мужчину за финансирование экстремистской НКО

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при поддержке Росгвардии задержали россиянина, которого подозревают в переводе денег экстремистским структурам. Об этом сообщает телеканал «ЛенТВ24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, мужчина оказывал финансовую поддержку американской некоммерческой организации, чья деятельность направлена против безопасности Российской Федерации. Оперативники установили его причастность к переводам в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). Фигуранта заключили под стражу, утверждает источник.

До этого жительницу Санкт-Петербурга задержали по подозрению в финансировании организации ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). По данным правоохранителей, 29-летняя россиянка призналась, что сделала несколько переводов в 2021 и 2022 годах, но не знала, что организация признана экстремистской.

Ранее ФСБ задержала двух выходцев из ближнего зарубежья, завербованных Украиной.

 
