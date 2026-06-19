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Общество

Минюст включил журналиста в список иноагентов

Журналиста Петра Рузавина внесли в реестр иноагентов
Кадр из видео/YouTube

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста и военнослужащего Нацгвардии Украины Петра Рузавина (признан в РФ иностранным агентом), а также активистку Ксению Фадееву (признана в РФ иностранным агентом), художницу Екатерину Кузнецову (признана в РФ иностранным агентом) и проект «Сфера». Об этом говорится на сайте ведомства.

В министерстве пояснили, что эти лица «распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а Кузнецова и Фадеева принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов.

4 июня заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета заявил, что среди лиц, объявленных иностранными агентами в 2025 году, лишь у 4% было обнаружено иностранное финансирование. По его словам, тенденция на снижение иностранного финансирования сохраняется.

Ранее в России хотят ужесточить контроль за иноагентами.

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