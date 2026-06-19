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Общество

Петербургскому врачу, подозреваемому в развращении школьницы, могут вменить новый эпизод

РИА Новости: в Петербурге врачу могут вменить еще один эпизод педофилии
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В Петербурге врачу, подозреваемому в развращении школьницы, могут вменить еще один эпизод педофилии с другой малолетней. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов установили еще одну возможную жертву мужчины. Противоправные действия в отношения ребенка, предварительно, также происходили во время сеансов массажа. Суд заключил обвиняемого под стражу до 15 августа, стражи порядка продолжают расследование.

Предварительно, все произошло в период с декабря 2023 года по август 2024 года. Мужчина, находясь в кабинете частной клиники на улице Победы, неоднократно совершал развратные действия в отношении школьницы. Позже стало известно, что речь идет о 50-летнем владельце частной клиники.

Ранее стало известно, что мать школьницы, которую мог совращать врач в Петербурге, не подозревала о домогательствах.

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