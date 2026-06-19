Мать школьницы, которую мог совращать врач в Петербурге, не подозревала о домогательствах

78.ru: мать школьницы, которую мог совращать врач, ничего об этом не знала

Мать 15-летней девушки, которую мог совращать врач-остеопат, ничего не знала о домогательствах. Об это сообщает телеканал 78.ru.

Школьница молчала о происходящем и рассказала лишь во время профилактического разговора с правоохранителями. Мать была шокирована, так как знала врача с 2006 года и считала его профессионалом. Она полностью доверяет словам ребенка и уверена в виновности обвиняемого. Кроме того, она добавила, что мужчину и раньше подозревали в подобных историях.

По словам женщины, у врача есть дети с тяжелыми заболеваниями — она переживает, что им придется страдать из-за отца. Также она отметила, что у нее изъяли телефон. Женщина пожаловалась на недостаток информации о ходе процесса.

Предварительно, все произошло в период с декабря 2023 года по август 2024 года. Мужчина, находясь в кабинете частной клиники на улице Победы, неоднократно совершал развратные действия в отношении школьницы.

Ранее стала известна личность врача, который мог полгода домогаться девочки в клинике Петербурга.