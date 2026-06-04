На Ставрополье при пожаре на мусорном полигоне пострадали рабочие

В Ставропольском крае три человека пострадали при пожаре на мусорном полигоне

Трое работников получили ожоги при пожаре на полигоне по переработке мусора в хуторе Нижнерусский Шпаковского округа. Об этом сообщили в следственном управлении (СУ) СК России по Ставропольскому краю.

Пожар произошел 4 июня. По предварительной информации, при спрессовке емкостей от антисептической жидкости произошел хлопок, после которого началось возгорание. В ведомстве уточнили, что пострадавших доставили в больницу, им оказывают необходимую помощь.

Следователи организовали проверку по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, включая пожаро-техническую, добавили в СУ СКР по региону. Точную причину пожара установят после экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

В начале мая в Омской области произошел крупный пожар на главном мусорном полигоне, расположенном в Калачинском районе. Ситуацию там осложнил порывистый ветер, из-за которого пламя перекинулось на лесные массивы.

Ранее в кафе Новосибирска взорвался газовый баллон, есть пострадавшие.