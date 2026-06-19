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Общество

В Анапе 58 пляжей получили разрешение на открытие сезона

Разрешение на открытие сезона получили 58 пляжей Анапы, 10 проходят экспертизу
Пресс-служба АТОР

Разрешение на начало пляжного сезона уже оформлено для 58 пляжей Анапы, еще 10 находятся на стадии проверки Роспотребнадзором. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

«В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 58 пляжей. Еще 10 проходят экспертизу», — отмечается в заявлении.

19 июня вице-премьер РФ Виталий Савельев провел очередное заседание правительственной комиссии, координирующей работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации, возникшей после крушения танкеров в Керченском проливе.

На прошлой неделе генеральный директор детского курорта «Вита» Василий Димоев на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что пляжи Анапы полностью готовы к туристическому сезону, а море пока «согревают» позитивным настроем.

Ранее стали известны самые востребованные у россиян направления для отдыха на море.

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