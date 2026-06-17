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Общество

В Госдуме предложили выдавать школьникам деньги на книги из учебной программы

Депутат Делягин попросил Минпросвещения выдавать школьникам по 3000 рублей на книги
Shutterstock

Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил выдавать школьникам ваучер на сумму в три тысячи рублей, чтобы они могли покупать себе бумажные книги из учебной программы. Соответствующее обращение парламентария к министру просвещения Сергею Кравцову имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

«Одной из опасных тенденций, вызванных развитием и повсеместным распространением современных информационных технологий, является утрата привычки чтения книг и в целом навыков восприятия письменной информации. Эти навыки, в отличие от прошлых поколений, часто не формируются (или недостаточно формируются) в школе — в том числе и потому, что школьники предпочитают (и не только из соображений удобства, но и в силу финансовых ограничений) читать электронные книги, что ведет к значительно худшему усвоению прочитанного и к меньшему развитию когнитивных и иных навыков, чем чтение обычных бумажных книг. В связи с изложенным прошу высказать мнение Вашего министерства о целесообразности ежегодного выделения школьникам ваучера в размере трех тысяч рублей на приобретение бумажных книг, предусмотренных школьной программой», — говорится в обращении Делягина.

До этого первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева попросила Минпросвещения провести анализ и добавить в учебники больше примеров женского опыта в технических профессиях. По словам парламентария, значительная часть девушек, поступающих на инженерные и технические специальности, сомневаются в своих способностях и возможностях, что негативно сказывается на мотивации.

Ранее в Госдуме предложили заменить ЕГЭ справедливой системой аттестации.

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