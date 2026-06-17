В Госдуме предложили выдавать школьникам деньги на книги из учебной программы

Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил выдавать школьникам ваучер на сумму в три тысячи рублей, чтобы они могли покупать себе бумажные книги из учебной программы. Соответствующее обращение парламентария к министру просвещения Сергею Кравцову имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

«Одной из опасных тенденций, вызванных развитием и повсеместным распространением современных информационных технологий, является утрата привычки чтения книг и в целом навыков восприятия письменной информации. Эти навыки, в отличие от прошлых поколений, часто не формируются (или недостаточно формируются) в школе — в том числе и потому, что школьники предпочитают (и не только из соображений удобства, но и в силу финансовых ограничений) читать электронные книги, что ведет к значительно худшему усвоению прочитанного и к меньшему развитию когнитивных и иных навыков, чем чтение обычных бумажных книг. В связи с изложенным прошу высказать мнение Вашего министерства о целесообразности ежегодного выделения школьникам ваучера в размере трех тысяч рублей на приобретение бумажных книг, предусмотренных школьной программой», — говорится в обращении Делягина.

До этого первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева попросила Минпросвещения провести анализ и добавить в учебники больше примеров женского опыта в технических профессиях. По словам парламентария, значительная часть девушек, поступающих на инженерные и технические специальности, сомневаются в своих способностях и возможностях, что негативно сказывается на мотивации.

Ранее в Госдуме предложили заменить ЕГЭ справедливой системой аттестации.