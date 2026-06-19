Человеческая голова обнаружена в реке в Петербурге

В Санкт-Петербурге из реки Мойки выловили человеческую голову. Об этом «Фонтанке» сообщил очевидец.

По его словам, он видел, как сотрудники спасательной службы и полицейские работали в районе дома № 40 на набережной Мойки.

Telegram-канал «112» позже сообщил, что найденная голова принадлежала кошке.

До этогоTelegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что в Красносельском районе Петербурга местные жители обнаружили во дворе дома тело мужчины и голову, лежащую от него в нескольких метрах.

Инцидент произошел во дворе многоэтажки по улице Жени Егоровой. Рано утром жильцы дома нашли у подъезда тело мужчины. Голова лежала в нескольких метрах у припаркованного автомобиля. Предположительно, мужчина мог упасть с большой высоты. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют причины произошедшего.

Ранее детский череп со следами 4000-летней операции нашли в Узбекистане.