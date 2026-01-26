Обезглавленное тело нашли во дворе жилого дома в Петербурге

Mash: в Петербурге во дворе дома нашли тело мужчины без головы

В Красносельском районе Петербурга местные жители обнаружили во дворе дома тело мужчины и голову, лежащую от него в нескольких метрах. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел во дворе многоэтажки по улице Жени Егоровой, рано утром жильцы дома нашли у подъезда тело мужчины. Голова погибшего была найдена в нескольких метрах у припаркованного автомобиля.

По данным Telegram-канала, предположительно, мужчина мог упасть с большой высоты. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют причины произошедшего.

До этого в Самарской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого в ходе пьяного конфликта в бане. Во время ссоры фигурант ударил оппонента, из-за чего тот скончался на месте происшествия. Впоследствии злоумышленник расчленил тело знакомого и выбросил в выгребную яму. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве

.

