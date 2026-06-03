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Наука

Детский череп со следами 4000-летней операции нашли в Узбекистане

Arkeonews: в Узбекистане нашли 4000-летний детский череп со следами трепанации
Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Археологи обнаружили на юге Узбекистана череп ребенка со следами трепанации — хирургического вскрытия черепной кости, проведенного около четырех тысяч лет назад. Находка может оказаться самым древним подтвержденным свидетельством подобной операции в Центральной Азии, сообщает издание Arkeonews.

Останки нашли во время раскопок древнего поселения Джаркутан — одного из крупнейших центров Оксусской цивилизации бронзового века. В захоронении находились двое детей примерно трех и пяти лет. Следы хирургического вмешательства выявили на черепе старшего ребенка.

Трепанация считается одной из древнейших операций в истории человечества. В разных культурах ее использовали для лечения травм головы, эпилепсии, сильных болей и других заболеваний. Однако в обществах бронзового века такие процедуры могли иметь и ритуальное значение.

По словам исследователей, находка особенно примечательна из-за возраста пациента. Свидетельства проведения столь сложных операций маленьким детям в Центральной Азии конца III тысячелетия до нашей эры крайне редки. Это говорит о том, что жители Джаркутана могли обладать достаточно глубокими знаниями анатомии и навыками выполнения опасных хирургических вмешательств.

Ученые пока не знают, зачем ребенку понадобилась операция. Среди возможных причин называются травма головы, неврологическое заболевание или ритуальная практика. Ответить на этот вопрос помогут дальнейшие исследования останков. Исследователи отмечают, что находка дает редкую возможность изучить уровень медицинских знаний и представления о здоровье у народов Центральной Азии бронзового века.

Ранее в Китае нашли древнейшее свидетельство применения хирургической анестезии.

 
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