В Башкирии мужчина получил 100% ожогов после похода в баню

Житель Башкирии получил ожоги 100% тела на пожаре, но остался в живых

В Башкирии мужчина полностью обгорел во время пожара в бане, сообщили в Госкомитете республики по ЧС.

Несчастный случай произошел утром 31 мая в Алкинском сельсовете — на одном из частных подворий загорелась бревенчатая баня площадью 15 кв. метров. Несмотря на быстрый выезд пожарных, огонь успел полностью уничтожить строение.

Также в пожаре пострадал мужчина 1965 года рождения. Врачи диагностировали у него глубокие термические ожоги третьей степени, охватившие голову, шею, туловище, руки и ноги. Поражение составило 100% кожного покрова.

Пострадавший в крайне тяжелом состоянии был экстренно доставлен в специализированное отделение Городской клинической больницы №18 в Уфе. Сейчас за его жизнь борются лучшие врачи республики.

