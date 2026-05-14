Подросток из Тывы получил ожоги 75% тела и спалил дом из-за вредной привычки

В Тыве 15-летний мальчик едва не сгорел заживо при попытке закурить

В Монгун-Тайгинском районе Тывы 15-летний подросток получил тяжелые ожоги из-за вредной привычки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Мальчик из села Кызыл-Хая пострадал от неосторожного обращения с огнем в кладовке, где хранилась канистра с бензином. По данным полиции, ночью он вышел туда, чтобы покурить, зажег спичку, и в помещении мгновенно вспыхнула легковоспламеняющаяся жидкость.

Юноша, получив сильные ожоги, выбежал на улицу и успел разбудить спавших в доме бабушку и дедушку, которым удалось покинуть строение.

Подростка госпитализировали с ожогами 75% поверхности тела и ожоговым шоком. Сейчас он находится в Республиканской больнице №1, его состояние оценивается как тяжелое.

Предварительно установлено, что бензин был заготовлен дедушкой подростка для предстоящего переезда на летнюю стоянку чабанов.

