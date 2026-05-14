Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Подросток из Тывы получил ожоги 75% тела и спалил дом из-за вредной привычки

В Тыве 15-летний мальчик едва не сгорел заживо при попытке закурить
Telegram-канал 112

В Монгун-Тайгинском районе Тывы 15-летний подросток получил тяжелые ожоги из-за вредной привычки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Мальчик из села Кызыл-Хая пострадал от неосторожного обращения с огнем в кладовке, где хранилась канистра с бензином. По данным полиции, ночью он вышел туда, чтобы покурить, зажег спичку, и в помещении мгновенно вспыхнула легковоспламеняющаяся жидкость.

Юноша, получив сильные ожоги, выбежал на улицу и успел разбудить спавших в доме бабушку и дедушку, которым удалось покинуть строение.

Подростка госпитализировали с ожогами 75% поверхности тела и ожоговым шоком. Сейчас он находится в Республиканской больнице №1, его состояние оценивается как тяжелое.

Предварительно установлено, что бензин был заготовлен дедушкой подростка для предстоящего переезда на летнюю стоянку чабанов.

Ранее под Калининградом 16-летняя девушка впала в кому после курения электронной сигареты.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!