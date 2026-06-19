Аэропорт Внуково временно перешел на особый режим работы

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование неба в районе авиагавани. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов.

Отмечается, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», утром 18 июня около 250 рейсов задерживались в аэропортах Москвы на фоне атак украинских беспилотников. По информации портала, во Внуково задерживались около 63 рейсов на прилет, в Домодедово — 48, в Шереметьево — около 65 рейсов.

В ночь на 18 июня Московский регион подвергся самой масштабной атаке беспилотников за два года. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице были сбиты 194 украинских беспилотника. Обломки упали в нескольких районах Москвы и Подмосковья.

Сообщалось о попадании беспилотников на территорию Московского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, обломки были обнаружены на территории торгового центра «Садовод». В Подмосковье повреждения получили жилой дом в Жуковском, частные дома в Электростали, Чехове и Павловском Посаде, а также кровля торгового центра «Белая Дача» в Котельниках.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.