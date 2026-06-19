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Общество

Два столичных аэропорта временно перестали принимать и выпускать самолеты

Росавиация: аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В двух аэропортах московского авиаузла – Домодедово и Жуковский – введены временные ограничения на посадку и вылет авиарейсов. Об этом сообщается в канале Росавиации в мессенджере Макс.

В заявлении ведомства подчеркивается, что введенные ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации.

Оба аэропорта расположены в юго-восточном направлении от Москвы на расстоянии примерно 30–40 км друг от друга. Домодедово находится в 45 км от столицы на территории одноименного городского округа, а Жуковский — в 36 км от Москвы на бывшем аэродроме Раменское.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести украинских беспилотников, летевших в направлении мегаполиса.

Минувшей ночью Росавиация сообщала, что аэропорт Домодедово отправляет и принимает авиарейсы по согласованию с соответствующими органами. В ведомстве поясняли, что этот режим работы обусловлен временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Ранее аэропорт Внуково перешел на особый режим работы.

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