Группы росийских туристов смогут ездить во Вьетнам без виз

МЭР: Россия работает над соглашениями о безвизе для групп с Индией и Вьетнамом
Министерство экономического развития РФ (МЭР) работает над безвизовым въездом для российских туристов еще в две страны — Индию и Вьетнам. Об этом пишу «Известия».

По информации издания, безвизовый режим будет действовать для туристов, которые посетят данные страны в составе туристических групп.

В Минэкономразвития уточнили, что с Вьетнамом уже начались переговоры по тексту соглашения, его постараются согласовать в июне на очередном заседании отраслевой межправительственной рабочей группы.

Индии были направлены проекты соглашений о безвизовом режиме для групп от трех до 50 человек, которые смогут пребывать в стране до 21 дня. В МЭР уточнили, что процесс согласования соглашений затягивается.

«Процесс движется, но не так быстро, как нам хотелось бы. Партнеры ссылаются на непростой процесс внутреннего согласования с компетентными органами», — поделились в министерстве.

20 марта министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что предложит правительству сократить срок безвизового режима с 60 до 30 дней.

Отмечается, что изменения могут затронуть туристов из 90 стран, в том числе из России.

Ранее стало известно, какие страны россияне выбирают для отдыха весной.

 
