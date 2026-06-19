В ДР Конго увеличилось число жертв Эболы

Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило 230. Об этом сообщи министр здравоохранения страны Самюэль Роже Камба, передает агентство ACP.

«Зарегистрировано в общей сложности 896 подтвержденных случаев Эболы и 232 подтвержденных случая смерти, что составляет примерно 26% летальности», — сказал он.

По словам главы минздрава ДР Конго, 78 пациентам удалось излечиться.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание.

Случаи лихорадки подтверждены в трех провинциях ДРК и Уганде. Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, например масок. В регионе также нет достаточного числа медиков.

Ранее российских медиков решили отправить в Африку для борьбы с Эболой.