Психолог объяснил, почему запреты не помогут справиться с зависимостью от соцсетей

Запреты или механическое ограничение времени в интернете не помогут справиться с зависимостью от социальных сетей. Об этом RuNews24.ru рассказал политический психолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин.

Он уточнил, что существуют два типа поведения в этом плане, первый — пассивное потребление или бесконечный скроллинг ленты, просмотр коротких видео и так далее.

«Пользователь наблюдает за жизнью других, сравнивает себя с идеализированными образами и часто испытывает фрустрацию. Именно этот формат чаще всего связывают с тревожностью, снижением самооценки и ощущением одиночества», — отметил Вафин.

По его словам, второй тип подразумевает активное участие — переписку, совместные проекты, участие в тематических сообществах, обмен опытом и поддержку. В этом случае влияние цифровой среды может быть позитивным. Эксперт предупредил, что запреты не затронут цифровое поведение, поэтому не помогут решить проблему. Вместо этого лучше формировать культуру осознанного цифрового взаимодействия — развивать навыки критического восприятия информации, способность управлять собственным вниманием и выстраивать активные формы коммуникации в сети.

Клинический психолог Лилия Гладких до этого говорила, что попытки бороться с привычкой часто смотреть короткие видеоролики могут лишь усилить зависимость от такого контента. Специалист посоветовала отказаться от попыток справиться с привычкой просматривать короткие видео. Она подчеркнула, что любая зависимость, с которой человек борется насильно, только усугубляется.

Ранее врач сравнила зависимость от смартфона с никотиновой.