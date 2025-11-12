«Мозг атрофируется»: россиян предупредили о риске отупеть из-за коротких видео

Зависимость от гаджетов сильно ухудшает как физическое, так и ментальное здоровье пользователей. Особенно вредно «залипание» в просмотре коротких видео – это приводит к атрофии коры головного мозга и буквально «разглаживает» извилины серого вещества, предупредил врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев в беседе с Общественной Службой Новостей.

У современных пользователей видеоролики короткого формата стали основным развлекательным контентом – они действительно могут рассмешить, вызвать приятные эмоции. Иногда их можно использовать, чтобы отвлечься от интенсивной умственной работы, но не более, чем на две-три минуты. Если это длится часами, регулярно, то без серьезных последствий не обойдется, подчеркнул врач.

«Это приводит к атрофии коры головного мозга, это реально доказано. Тут ничего мудрёного нет. Если человек не развивается, значит, нейронов нужно меньше. Соответственно, площадь коры мозга уменьшается, и извилины буквально, физически разглаживаются», — пояснил невролог.

При этом он добавил, что одномоментно когнитивные способности человека, зависимого от коротких видео, не ухудшатся – этот процесс растягивается по времени. Однако исход неизбежен, в чем можно убедиться, если пользователь с таким вредным «хобби» пройдет тесты на интеллект.

Кроме того, навредить может и привычка бесконечно скроллить ленты новостей, так как СМИ преследуют задачу подать их в наиболее остром, ярком формате. Для психики это вредно, так как перегружает ее, из-за чего человек становится тревожным, пояснил врач.

Он также призвал вовремя убирать смартфон перед сном, подчеркнув, что излишняя стимуляция мозга синим светом от экранов в вечернее время сильно ухудшает качество сна, что впоследствии грозит деменцией.

До этого китайские ученые изучили воздействие компульсивного просмотра коротких видеороликов на состояние мозга человека. Специалисты обнаружили изменения в работе нейронных цепей и самой структуре мозговой ткани, связанные с зависимостью от такого контента. Эта поведенческая модель связана с негативными физическими, психологическими и социальными последствиями, включая нарушение сна, эмоциональную дисрегуляцию и нарушения внимания и памяти.

