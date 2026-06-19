Бывшего депутата-прогульщика Напсо объявили в розыск по делу об изнасиловании

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо по уголовному делу об изнасиловании. Об этом экс-парламентарий сообщил «Ведомостям».

Сам он вину не признает. По словам бывшего депутата, его не уведомляли о процессуальных действиях, не вызывали к следователю и не вручали повестки. Он также сообщил, что родственники, проживающие по месту его регистрации, никаких уведомлений не получали. Напсо отметил, что находится на лечении в ОАЭ.

Защита Напсо намерена обжаловать решение о заочном аресте и объявлении в розыск.

Как сообщал «Коммерсантъ», уголовное дело связано с событиями 22 марта 2023 года, когда, по версии следствия, пострадал 19-летняя девушка. Фигурантом этого дела Напсо стал в сентябре 2025 года. Сам бывший депутат утверждает, что заявление подала его бывшая помощница, которая в 2022 году подделала его подпись на служебном документе и на этом основании получила премию в размере 2 млн рублей.

В январе 2026 года уголовное дело было прекращено из-за процессуальных нарушений. Однако уже в феврале старший следователь Главного следственного управления СКР по Москве вновь возбудил уголовное дело по той же статье.

В апреле 2025 года Госдума досрочно лишила Напсо депутатского мандата за отсутствие на рабочем месте более 200 дней без уважительной причины. Позже он пытался оспорить соответствующие положения закона о статусе депутата в Конституционном суде, ссылаясь на нарушение права на охрану здоровья, однако жалобу рассматривать не стали.

Кроме того, в 2025 году Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов, которые принадлежали Напсо, но были оформлены на родственников и доверенных лиц. В перечень вошли акции, земельные участки, жилые и коммерческие объекты общей стоимостью более 1,4 млрд рублей.

Ранее в Челябинске осудили бывшего депутата за посредничество во взяточничестве на сумму свыше 8 млн рублей.