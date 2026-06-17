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Врач объяснила, как избежать расстройства ЖКТ из-за клубники и черешни

Врач Дианова: клубника и черешня могут спровоцировать проблемы с желудком
Николай Хижняк/РИА «Новости»

Многие ягоды, в том числе клубника и черешня, могут вызвать вздутие, боли и тяжесть в желудке. Это связано с высоким содержанием фруктозы, клетчатки и органических кислот, которые при большой дозировке наносят вред здоровья и особенно представляют опасность для людей с синдромом раздраженного кишечника, объяснила 360.ru врач-гастроэнтеролог, диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

Основной причиной расстройства ЖКТ после употребления ягод специалист назвала переедание.

«Все упирается всегда в дозу, то есть сколько мы съедим за один прием пищи. Есть норма и ее нельзя превышать», — подчеркнула она.

Безопасной, по словам Диановой, считается порция в 150 граммов ягод или фруктов для женщин и в 200 граммов – для мужчин. Причем желательно добавить к ним горсть орехов для более сбалансированного перекуса.

Важно не съедать много ягод и фруктов за один раз, подчеркнула врач. Она призвала вообще не покупать клубнику или черешню в больших количествах, отметив, что лучше приобретать не более 150 граммов ягод в день, чем купить больше, а потом мучиться от болей.

До этого врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что черешня может принести пользу для здоровья, если не злоупотреблять ею. Ягода содержит витамины групп В, С и А, а также комплекс минералов, таких как магний, железо, йод, медь. По ее словам, темные сорта особенно богаты антиоксидантами, такими как антоцианы и кверцетин, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, черешня помогает при запорах, улучшает состояние кожи, волос и ногтей и благотворно сказывается на сне.

Россиян ранее предупредили об опасности переедания вишни и черешни.

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