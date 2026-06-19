Врач ответила, кому опасно есть суши

Классические суши с рыбой могут представлять опасность для детей младше семи лет, а также беременных. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, их иммунная система является более уязвимой, поэтому паразиты и бактерии в этом блюде могут нанести им серьезный вред. Врач также посоветовала исключить из рациона острые варианты суши и копченую рыбу тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно гастрит или панкреатит. Такие продукты будут сильным раздражителем для слизистой, пояснила Залетова.

«В свою очередь, гипертоникам надо быть очень острожными при употреблении соевого соуса, потому что он в разы повышает суточную норму натрия, что может привести к повышению давления», – сказала она.

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов до этого говорил, что суши и роллы противопоказаны беременным женщинам, маленьким детям, а также людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями печени, желудка, поджелудочной железы, кишечника.

Ранее врач предупредила об опасности доставки роллов и суши в жару.