Врач объяснил, кому и когда стоит отказаться от суши и роллов

Суши и роллы противопоказаны беременным женщинам, маленьким детям, а также людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями печени, желудка, поджелудочной железы, кишечника. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Основная проблема суши и роллов — сырой или плохо обработанный продукт. В рыбе и морепродуктах могут быть бактерии и паразиты, а при нарушении холодовой цепи быстро размножаются микроорганизмы, вызывающие пищевое отравление. Особенно это касается блюд, которые долго стоят без холодильника или были приготовлены заранее и хранились неправильно», — отметил специалист.

Он посоветовал не заказывать суши на дом в жару, особенно если есть сомнения в качестве доставки. Гораздо безопаснее приобретать их в точках, где большой оборот и видно, что блюдо готовят часто и свежими партиями.

16 июня стало известно, что в суши-баре «ЕвроАзия» в Камышине Волгоградской области произошло массовое отравление. По данным СМИ, в больницу с признаками сальмонеллеза госпитализированы 16 человек, в том числе пятеро детей.

Как сообщили в региональной прокуратуре, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящее время деятельность заведения приостановлена. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося и проверяют соблюдение санитарных норм.

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