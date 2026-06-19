Психолог предупредил об опасности онлайн-игр для психики детей и подростков

Онлайн-игры могут представлять опасность для психики детей и подростков, поскольку они обесценивают понятие жизни. Об этом «Москве 24» рассказал психолог Андрей Зберовский.

По его словам, видеоигры искажают представление о реальности и ощущение своего могущества. Психолог отметил, что зачастую молодежь разочаровывается в социальных сетях и уходит в игры, потому что соцсети превратились в инструмент маркетинга.

«Молодые поколения, которые хорошо понимают, что это картинка, глянцевая обманка, разочаровываются в соцсетях. Они не хотят, чтобы им навязывали чужие шаблоны жизни, чувствовать себя хуже по сравнению с успешными блогерами-миллионниками», – сказал Зберовский.

Он посоветовал помочь найти детям найти интересные занятия и в реальной жизни, чтобы они не уходили в иллюзорный мир. Например, спортивную или творческую секцию. Помимо этого, им важно больше времени проводить с родителями — гулять, ходить на рыбалку, смотреть сериал, ездить на дачу.

Исследование медиахолдинга Rambler&Co, «Купера» и организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) до этого показало, что более половины россиян (51%) играют в видеоигры. По данным исследования, 22% россиян регулярно играют в видеоигры, 14% — время от времени, а 15% играют меньше, чем раньше.

Ранее бразильские геймеры оценили российские видеоигры.