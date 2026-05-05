Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Бразильские геймеры оценили российские видеоигры

В Сан-Паулу прошел первый фестиваль московских видеоигр
Shutterstock

В Сан-Паулу с 30 апреля по 3 мая прошел первый фестиваль московских видеоигр, в рамках которого бразильские геймеры смогли протестировать 9 проектов резидентов и партнеров Московского кластера видеоигр и анимации, сообщает пресс-служба кластера.

Проекты были доступны для геймеров в киберспортивном центре Login House eXP, сети партнерских компьютерных клубов Сан-Паулу и в брендированном автобусе Moscow Game Hub.

В рамках фестиваля брендированный автобус, переоборудованный в мобильную игровую площадку, курсировал по проспекту Паулишта. Бразильские геймеры смогли протестировать разные игры московских студий, узнать о проектах кластера и записать видеоотзывы.

«Нам все безумно понравилось, особенно моей дочери — она в восторге от игр. Добро пожаловать, Россия, спасибо, что приехали к нам в Бразилию», — рассказал один из посетителей.

Особенно бразильские геймеры оценили шутеры.

«Это совсем другой шутер, не такой, к каким я привык. Я обычно играю в Counter-Strike, но здесь все по-настоящему удивило. Мне очень понравилось», — поделился один из посетителей фестиваля.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!