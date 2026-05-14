Россияне назвали главные причины увлечения видеоиграми

Более половины россиян (51%) играют в видеоигры, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co, «Купера» и организации развития видеоигровой индустрии (РВИ).

По данным исследования, 22% россиян регулярно играют в видеоигры, 14% — время от времени, а 15% играют меньше, чем раньше.

Исследование показало, что для 49% видеогеймеров игры – это способ снять стресс. Также у 16% привычка играть в видеоигры осталась с детства, 14% стремятся через игры улучшить свое стратегическое мышление, для 13% — это основное хобби, а для 5% — источник общения. Кроме того, 6% видеогеймеров монетизируют свое занятие.

Также 30% геймеров заявили, что они следят за игровыми новостями.

Что касается игровых привычек, 21% респондентов заявили, что они собирают в играх все «ачивки» (особые достижения), 16% играют во время поездок, 14% перекусывают во время гейминга, 12% параллельно общаются с друзьями, а еще 7% играют вместе с ребенком.

В ходе исследования выяснилось, что 41% геймеров делают покупки в играх. По данным РВИ, в среднем ежегодно россияне тратят около 5100 рублей в играх.

Как отметил генеральный директор РВИ Василий Овчинников, подобные исследования помогают лучше понимать аудиторию и ее поведение.

«Особенно показательно участие в таких инициативах крупных экосистем и сервисов. Это говорит о том, что игровая индустрия все активнее воспринимается как полноценная часть цифровой экономики, а не нишевый сегмент развлечений», — сказал он.

Исследование проходило с 30 апреля по 6 мая 2026 года на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co. Всего в нем приняли участие 2 074 интернет-пользователей в возрасте от 18 лет.