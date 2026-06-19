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Общество

В ДНР задержали лжесотрудника ФСБ с пистолетом

В Донецке задержали лжесотрудника ФСБ, угрожавшего пистолетом сотруднице ПВЗ
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Донецке задержали мужчину, который угрожал сотрудникам пункта выдачи заказов пистолетом и выдавал себя за сотрудника ФСБ России. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по ДНР.

Все началось с того, что в социальных сетях распространилась видеозапись, снятая в одном из пунктов выдачи заказов в Донецке. На кадрах мужчина, назвавшийся сотрудником «федеральной безопасности», угрожает работнице ПВЗ, размахивая пистолетом.

В УФСБ сообщили, что в результате совместной операции сотрудников регионального управления ФСБ и МВД по ДНР был задержан житель Донецка. По данным ведомства, задержанный признался, что пришел в пункт выдачи заказов, размахивал пистолетом, представился сотрудником Федеральной службы безопасности, хотя в действительности им не является, а также грубо вел себя по отношению к работавшим там сотрудницам.

В ведомстве уточнили, что мужчина остается под стражей до принятия процессуального решения.

До этого в Оренбургской области 43-летняя жительница Бугуруслана стала жертвой «ФСБ» и лишилась 42,5 млн рублей. Аферисты убедили ее, что персональные данные похищены, и пообещали передать заявку в ФСБ для сохранения денег.

Ранее в Екатеринбурге мужчина с пистолетом ворвался в храм и угрожал прихожанам.

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