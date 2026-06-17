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Общество

В центре Екатеринбурга мужчина с пистолетом ворвался в храм и угрожал прихожанам

В Екатеринбурге мужчина с пистолетом угрожал людям в храме
Shutterstock

Мужчина прошел в храм в центре Екатеринбурга и угрожал окружающим. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в храме Иннокентия Московского, который расположен в центре города. По данным портала, с собой у мужчины был пистолет. Неизвестный угрожал прихожанам и сотрудникам оружием.

Как рассказали в Telegram-канале храма, «недоброжелатель» угрожал окружающим до тех пор, пока не заметил «опытного завхоза». В этот момент он вспомнил о важных делах и ушел.

По словам настоятеля, представители храма уже обратились в полицию, правоохранители уже приняли у них заявление.

«Есть же разные люди, которые по-разному себя ведут. Место публичное, зайти может абсолютно любой человек. Надеюсь, полиция разберется», – рассказал он.

Сотрудники МВД уже задержали подозреваемого. Выяснилось, у него был пневматический пистолет. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Приходил ли фигурант в здание раньше и по какой причине проявлял агрессию, не уточняется.

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