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Общество

Оренбурженка за две недели перевела мошенникам 42,5 млн рублей

В Оренбурге женщина спасала сбережения и отдала мошенникам 42,5 млн рублей
Shveyn Irina/Shutterstock/FOTODOM

В Оренбургской области 43-летняя жительница Бугуруслана стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 42,5 миллиона рублей. Об этом сообщает УМВД России по Оренбургской области.

Неизвестные связались с потерпевшей в одном из мессенджеров и сообщили ей о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуги». Потерпевшая позвонила по указанному в сообщении номеру. Аферисты убедили ее, что персональные данные похищены, и пообещали передать заявку в ФСБ для сохранения денег. Затем с женщиной связался лжесотрудник ФСБ и заявил, что ее деньгами завладел человек, который помогает врагам. Потерпевшую попросили установить приложение для видеосвязи.

Несколько дней ей звонили по видео из «ФСБ» и «Центробанка». Мошенники уговорили женщину снять со счета 20 млн рублей и передать их курьеру. Потом она сняла еще 17,5 миллиона и тоже отдала незнакомцу. Затем аферисты потребовали «штраф» в 5 млн рублей в «отдел антитеррора», чтобы оформить документы. Женщина передала и эти злоумышленникам.

Почти две недели оренбурженка находилась под полным контролем мошенников, которые запретили ей рассказывать о происходящем кому-либо. Получив деньги, мошенники заблокировали ее в мессенджере и удалили переписку. Потерпевшая обратилась в полицию, общий ущерб составил 42,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тюмени пенсионер лишился золотых слитков и 15 млн рублей после звонка аферистов.

 
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