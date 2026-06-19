Синоптик предупредила москвичей о дождях в пятницу

В пятницу, 19 июня, воздух в Москве прогреется до +21°C, при этом в течение суток ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, атмосферное давление в пятницу немного повысится по сравнению с четвергом. В столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, а ночью и днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. За сутки в Москве может выпасть от 3 до 8 мм осадков.

Ночью температура воздуха составит от +12°C до +14°C, а днем столбики термометров покажут от +19°C до +21°C.

Позднякова отметила, что температура в столице останется на 2–3°C ниже климатической нормы.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что ближе к выходным в столичном регионе погода будет становиться более летней – выйдет солнце, станет заметно теплее.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что дожди ливневого характера с грозами прогнозируются в Москве до конца июня, однако в столице ожидаются и солнечные дни. По его словам, ливни пока ничего необычного не принесли, они характерны для летнего периода в Москве.

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