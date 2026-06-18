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Общество

Россиян предупредили о риске обрушения здания из-за небольшой утечки газа

Физик Зенченко: даже небольшой скачок давления при взрыве газа разрушает здание
Александр Кряжев/РИА Новости

При взрыве газа кратковременный скачок давления может привести к разрушению всего здания. Опасность представляет даже самая небольшая утечка, которая постепенно приводит к высокой концентрации газа в закрытом помещении, предупредил старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко в беседе с RT.

Он пояснил, что когда происходит взрыв бытового газа, разрушения здания неравномерны. Так, в первую очередь не выдерживают самые слабые части общей конструкции, включая окна, двери и перегородки.

«Они становятся путем сброса давления, но до этого ударная нагрузка успевает воздействовать на стены, перекрытия и предметы внутри помещения», — пояснил эксперт, добавив, что поэтому и возникает риск обрушения всего дома даже с учетом небольшого скачка давления.

Чтобы избежать утечки газа, которую есть риск не заметить сразу, важно на постоянной основе обслуживать оборудование с привлечением специалистов. В том числе следует установить газоанализатор, а также регулярно менять гибкие проводки.

До этого эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Елена Гладкова напомнила, что в России с марта заработали новые правила проведения проверок газового оборудования, которые в том числе ужесточают требования по допуску специалистов. Кроме того, они предполагают расширение прав жильцов при согласовании визита газовщиков. За недопуск экспертов к оборудованию грозят существенные штрафы – до 150 тыс. рублей в случае, если произошла авария или возникла угроза жизни людей.

Ранее сообщалось, что в квартирах начнут отключать газ за нарушения.

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