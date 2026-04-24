Россиян предупредили о стотысячных штрафах за недопуск газовщиков в квартиру

В России с марта заработали новые правила проведения проверок газового оборудования, которые в том числе ужесточают требования по допуску специалистов. Кроме того, они предполагают расширение прав жильцов при согласовании визита газовщиков. За недопуск экспертов к оборудованию грозят существенные штрафы, предупредила в беседе с RT эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Елена Гладкова.

Она подчеркнула, что плановые проверки оборудования — это не внезапные визиты, так как газовая служба обязана заранее уведомлять жильцов о приходе специалистов. График проверок должен публиковаться не позднее, чем за 20 дней до визита, а за три дня до проверки жильцам должны направить дополнительное напоминание. Жильцам предоставляется право перенести дату визита один раз и не более чем на 30 дней.

Если жилец заранее не воспользовался такой возможностью, однако по факту прихода специалистов оказался не дома, то это приравнивается к недопуску.

«В этом случае сотрудник газовой службы составляет акт (если хозяина нет — в присутствии двух соседей) и направляет копию жильцу. Важно отметить, что штрафа за разовое отсутствие жильца дома нет», — отметила эксперт.

Если такая ситуация повторяется, то за ней уже последует наказание вплоть до приостановки подачи газа. Если жилец во время визита специалистов был дома, но отказался впускать проверяющих, то за это уже предусмотрена административная ответственность. Согласно КоАП при отказе к осмотру оборудования представителей газовой службы налагается штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

«Если же из-за такого отказа произошла авария или возникла угроза жизни людей, штраф для гражданина вырастет до 150 тыс. рублей», — подчеркнула эксперт.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил, что россиянам грозит наказание за нарушение правил пользования газовым оборудованием. В том числе крупные штрафы предусмотрены за непроведение своевременного техобслуживания — взыскать могут до 2 млн рублей.

Ранее россиянам напомнили о наказании за несвоевременную замену газовой плиты.