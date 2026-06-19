В Роскачестве объяснили, почему на рынке мало органической еды

Переход на выпуск органической продукции занимает много времени и требует серьезных усилий, поэтому доля такого продовольствия на рынке пока невелика. Об этом РИА Новости рассказал в интервью глава Роскачества Максим Протасов.

Рынок органики в стране начал формироваться около пяти лет назад, когда был подписан профильный закон. В настоящее время Роскачество развивает экспортное направление: открыты три центра продаж в Китае, идут поставки на десятки миллионов рублей, ведётся работа по признанию сертификатов.

Параллельно ведомство убирает с прилавков так называемый «зеленый камуфляж» — товары, которые лишь маскируются под органические, и продвигает государственный знак. Протасов считает, что все эти шаги должны подтолкнуть и потребление, и производство.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что при покупке свежей выпечки, кондитерских изделий, сухофруктов, орехов и прочих продуктов, которые употребляют без мыться и термической обработки, следует проявлять осторожность.

До этого в Роскачестве заявили, что почти 90% псевдоорганических продуктов в России продаются на маркетплейсах. В ходе мониторинга специалисты проверили 16 сервисов. Всего было выявлено более 450 наименований. На карточках или в маркировке присутствовали пометки «organic», «органик» или «органический», но сертификата соответствия не было.

Ранее сообщалось об увеличении интереса молодежи к рынкам.