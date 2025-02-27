В Роскачестве рассказали, где продаются почти все псевдоорганические продукты

Почти 90% псевдоорганических продуктов в России продаются на маркетплейсах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

«Из 450 псевдоорганических более 400 реализовывались именно на маркетплейсах. В офлайн-торговле нарушения носят точечный характер», — поделились в Роскачестве.

В ходе мониторинга специалисты Роскачества проверили 16 торговых сетей, маркетплейсов и сервисов доставки. Всего было выявлено более 450 псевдоорганических продуктов. На карточках или в маркировке присутствовали наименования «organic», «органик» или «органический», но сертификата соответствия не было.

До этого эксперты «Винного гида России» объявили результаты исследования крепленых и сладких вин отечественного производства.

Эксперты провели анализ более 30 видов крепленых и некоторых сладких вин. В исследовании были представлены напитки из всех ключевых винодельческих регионов страны, включая Крым, в том числе Севастополь, Кубань, а также долины Дона и Дагестан.

Ранее одна страна сократила вдвое поставки вина в Россию.