В России сообщили об увеличении интереса молодежи к рынкам

В России растет интерес к рынках, включая молодую аудиторию, но говорить о том, что рынки заменяют массовый ритейл, нельзя. Об этом «Газете.Ru» рассказали опрошенные эксперты — Александр Нечипоренко, генеральный директор Мытищинской ярмарки, и Александр Ежов, директор международной выставки продуктов питания WorldFood Moscow.

Александр Нечипоренко приводит конкретные цифры своего торгового кластера: по итогам прошлого года количество покупателей выросло на 9% и составило 38 млн человек.

«Значительный рост покупателей мы наблюдаем с сентября прошлого года. Тогда посещаемость росла в среднем на 1,9% в месяц», — отмечает он.

Лидером роста, по его словам, является продуктовый оптово-розничный сектор, куда люди приезжают экономить. Трафик там вырос на 12%. Фермерский рынок как сегмент растет на 4–5% в год без дополнительных изменений, а в прошлом году показал рост в 7%.

«Фермерский рынок выбирают те покупатели, кто предпочитает крафтовые продукты из конкретных регионов и небольших производителей. Это длинный тренд, он связан с изменениями в структуре потребления и привычками прогрессивной части покупателей, которая уделяет внимание здоровому образу жизни», — объясняет Нечипоренко.

Александр Ежов подтверждает, что интерес к рынкам действительно усилился, но призывает не переоценивать масштаб.

«За последние годы интерес к рынкам действительно усилился. Однако этот интерес не означает массовый переход потребителей — он скорее подсвечивает изменение потребительских сценариев. Сегодня рынки — не то же самое, что было 15–20 лет назад. Они постепенно превращаются в места, куда люди идут не только за продуктами, но и за ощущением качества и живого общения», — рассказывает Ежов.

По наблюдениям Ежова, доля молодежи на рынках действительно выросла. Однако они посещают не все рынки, а обновленные — с концепцией гастромаркета.

«Для них это часть lifestyle-опыта: сходить поесть, встретиться с друзьями, провести время в уютной атмосфере. Этот сценарий отличается от того, что было у старшего поколения, которое приходило именно за продуктами», — поясняет эксперт.

Нечипоренко также фиксирует изменения в поведении покупателей. Помимо основных трендов, он наблюдает короткие всплески, связанные с ценовыми изменениями на отдельные категории продуктов.

«Так, в этом году максимальный прирост новых розничных покупателей наблюдался в январе и феврале. Люди искали более выгодное предложение в категориях: овощи, фрукты и мясо», — рассказывает он.

По его данным, в первом квартале 2026 года количество покупателей в продуктовом оптово-розничном сегменте составило 4,2 млн человек, что на 2,7% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Ежов дает осторожный, но позитивный прогноз: рынки продолжат развиваться, но не как замена ритейлу, а как его дополнение.

«Ведь сегодня современные рынки — важная часть городской гастрономической среды», — резюмирует он.

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