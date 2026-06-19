Эксперт рассказала о праве на досрочную пенсию у балерин

Медведникова: артисты балета могут выйти на пенсию после 15 лет стажа

Артисты балета в России имеют право на досрочное пенсионное обеспечение при соблюдении установленных требований по стажу творческой деятельности. Об этом сообщила ТАСС кандидат географических наук, младший научный сотрудник Центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии Дарина Медведникова.

По ее словам, исполнители сольных партий могут выйти на досрочную пенсию после 15 лет работы. Для артистов балета, не исполняющих сольные партии, необходимый стаж составляет 20 лет.

Эксперт отметила, что помимо стажа необходимо накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов.

При этом получить первую пенсионную выплату можно только через пять лет после достижения порогового стажа.

До этого министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что страховые пенсии по старости, а также досрочные для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью будут назначаться проактивно, то есть без личного обращения за назначением пенсии. По его словам, это станет возможным в силу того, что Соцфонд располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии.

Ранее в Госдуме напомнили о праве некоторых россиян на две пенсии.