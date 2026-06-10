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Общество

Страховые пенсии по старости будут назначать без обращения

Котяков: страховые пенсии по старости будут назначать проактивно, без обращения
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Страховые пенсии по старости, а также досрочные для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью будут назначаться проактивно, то есть без личного обращения за назначением пенсии. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии», — указал он.

По словам Котякова, предоставлять заявление и другие документы больше не нужно.

До этого доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что в июле у некоторых категорий граждан повысятся пенсионные выплаты. Это затронет тех, кто в июне отметит 80-летний юбилей.

В Госдуме ранее напомнили о праве некоторых россиян на две пенсии.

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