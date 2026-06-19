В Японии рассказали, почему не стоит есть одни и те же суши

Кимура: одни и те же суши могут вызвать перекос в питании

При выборе суши лучше не ограничиваться одними и теми же ингредиентами, поскольку это может привести к перекосу в питании. Об этом РИА Новости рассказал доцент факультета нутрициологии Университета Накамура Хидэки Кимура.

Отвечая на вопрос о видах суши, которые не стоит есть слишком часто, эксперт заявил, что каких-то определенных нет.

«Я рекомендую есть разные виды нэта (рыба, морепродукты или другие основные ингредиенты, используемые при изготовлении суши — «Газета.Ru»). Большое разнообразие нэта — одна из привлекательных сторон суши. Обязательно наслаждайтесь этим», — сказал Кимура.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов до этого предупреждал, что суши и роллы противопоказаны беременным женщинам, маленьким детям, а также людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями печени, желудка, поджелудочной железы и кишечника.

Ранее гастроэнтеролог объяснил тягу к суши и роллам.