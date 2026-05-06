Гастроэнтеролог объяснил тягу к суши и роллам

Врач Симаков: умами, соевый соус и текстура делают суши «затягивающими»
У роллов и суши есть особенность, из-за которой многим хочется заказать их снова уже через пару дней после ужина. Тягу к этим блюдам у некоторых людей в комментарии «Газете.Ru» объяснил нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

По словам врача, дело в сочетании ярких вкусов, которые быстро запоминаются и хорошо подкрепляются мозгом. Ученые относят умами к базовым вкусам, а его восприятие связывают прежде всего с глутаматом и нуклеотидами, которые усиливают насыщенность и «мясистость» вкуса.

«К роллам и суши тянет, потому что рыба сама по себе и соевый соус дают сильный концентрированный вкус. У японцев это называется умами. Он щекочет вкусовые рецепторы, поэтому человеку просто вкусно, и дальше уже формируется приятная ассоциация с такими блюдами», — объяснил Симаков.

Особенно хорошо работает именно сочетание продуктов, продолжил нейрогастроэнтеролог. В суши и роллах часто встречаются рыба, соевый соус, водоросли, иногда ферментированные или солоноватые добавки. Все это собирается в плотный, насыщенный вкус, который мозг считывает как очень привлекательный. Именно поэтому такие блюда многим кажутся особенно «затягивающими» по вкусу, хотя речь идет не о зависимости в бытовом смысле, а о высокой вкусовой привлекательности продукта.

Отдельную роль играют соус, текстура и привычка. У роллов мягкий рис, жирность рыбы, соленый соевый соус и иногда сладковатые ноты соусов или маринадов. Такой набор быстро дает выраженное сенсорное удовольствие, сказал врач. Приятная на вкус еда может активировать системы подкрепления и усиливать желание снова выбирать знакомый продукт.

Симаков добавил, что тяга к суши бывает не у всех. Здесь многое зависит от переносимости, пищевых привычек и индивидуального восприятия вкуса. Это подтверждают и работы по сенсорике. Чувствительность к умами у людей различается, в том числе из-за особенностей рецепторов. Поэтому один человек готов есть роллы каждую неделю, а другому они в целом безразличны.

«Сама по себе любовь к суши не говорит о проблемах с организмом. Гораздо важнее смотреть на состав конкретного блюда и частоту таких приемов пищи. Если человек регулярно выбирает блюда с большим количеством соленых соусов, жареных добавок и калорийных топингов, то такой рацион нельзя назвать сбалансированным. Но сам механизм тяги обычно кроется просто за вкусом. И у тех, кто хорошо переносит такую еду, это ощущение закрепляется», — резюмировал эксперт.

