Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Аэропорт Домодедово работает по согласованию

Росавиация: аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию
Shutterstock

Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

В публикации отмечается, что рейсы согласовываются с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

В расписании возможны корректировки, меры приняты для обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве.

До этого аналогичные меры были введены в аэропорту Внуково.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», утром 18 июня около 250 рейсов задерживались в аэропортах Москвы на фоне атак украинских беспилотников. По информации портала, во Внуково задерживались около 63 рейсов на прилет, в Домодедово — 48, в Шереметьево — около 65 рейсов.

В ночь на 18 июня Московский регион подвергся самой масштабной атаке беспилотников за два года. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице были сбиты 194 украинских беспилотника. Обломки упали в нескольких районах Москвы и Подмосковья.

Ранее в Госдуме потребовали сократить срок возврата денег за отмену рейсов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!