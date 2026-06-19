Аэропорт Домодедово работает по согласованию

Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

В публикации отмечается, что рейсы согласовываются с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

В расписании возможны корректировки, меры приняты для обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве.

До этого аналогичные меры были введены в аэропорту Внуково.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», утром 18 июня около 250 рейсов задерживались в аэропортах Москвы на фоне атак украинских беспилотников. По информации портала, во Внуково задерживались около 63 рейсов на прилет, в Домодедово — 48, в Шереметьево — около 65 рейсов.

В ночь на 18 июня Московский регион подвергся самой масштабной атаке беспилотников за два года. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице были сбиты 194 украинских беспилотника. Обломки упали в нескольких районах Москвы и Подмосковья.

Ранее в Госдуме потребовали сократить срок возврата денег за отмену рейсов.