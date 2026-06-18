Стало известно число задержанных рейсов в Москве на фоне атак БПЛА

Около 250 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы на фоне атак беспилотников

Около 250 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы на фоне атак украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как сообщили в Росавиации, в настоящее время в столичных аэропортах Внуково, Домодедово,Жуковский и Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

По данным портала, во Внуково задерживаются около 63 рейсов на прилет, в Домодедово — 48, в Шереметьево — около 65 рейсов.

В Минтрансе РФ сообщили, что работа гражданской авиации в Московском регионе находится на особом контроле ведомства и Росавиации. Для поддержки пассажиров был задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что утром 18 июня столицу пытались атаковать 194 украинских беспилотника.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.