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Общество

В Башкирии женщина стала мамой в шестой раз, но ребенок не выжил из-за сепсиса

В Башкирии врачи борются за жизнь роженицы, ребенок которой умер из-за сепсиса
Shutterstock

В Башкирии спасают женщину, которая стала мамой в шестой раз. Однако, как сообщили в пресс-службе Минздрава РБ, она рожала вне стен медучреждения, и младенец скончался во время родов.

Известно, что роженица не состояла на учете по беременности, поэтому врачи не могли заранее оценить риски и подготовиться к осложнениям. В процессе родов у нее начался сепсис — тяжелое инфекционное осложнение, угрожавшее жизни.

В результате новорожденного спасти не удалось, а его мать на вертолете доставили в Уфу для оказания экстренной квалифицированной помощи. В Республиканском клиническом перинатальном центре состояние пациентки удалось стабилизировать. Она по-прежнему находится под наблюдением врачей.

До этого уфимка впала в кому во время родов и не выжила. После прошлой беременности женщина едва не ослепла, поэтому медики до родов приняли решение делать кесарево. Однако на операционном столе что-то пошло не так, и пациентку пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Сначала она была в стабильном состоянии, но вскоре ситуация усугубилась, и роженица скончалась. Предварительно, причиной произошедшего стал анафилактический шок из-за какого-то препарата.

Ранее новорожденный впал в кому после того, как мать напоила его травяным чаем.

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