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Общество

Новорожденный впал в кому после того, как мать напоила его травяным чаем

Родители-азиаты едва не потеряли новорожденного сына из-за успокаивающего чая
CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

В Италия 12-дневный новорожденный впал в кому после отравления травяным чаем с вербеной, сообщает Today.it.

Пара азиатского происхождения давала малышу успокаивающий чай, пока он не стал отказываться от кормления и проявлять меньшую активность. Впоследствии у ребенка развилась дыхательная недостаточность. Когда он впал в кому, его доставили в отделение интенсивной терапии, интубировали и подключили к ИВЛ.

Исключив частые неонатальные заболевания, врачи обратили внимание на нетипичность симптомов и после преодоления языкового барьера с родителями-иностранцами узнали, что они поили новорожденного чаем на основе сушеной вербены. В этом напитке, как объяснили медики, находятся тропановые алкалоиды — природные токсичные вещества. Они действуют как мощное седативное средство на мозг, отключая жизненные функции и вызывая дыхательную блокаду.

Благодаря своевременной помощи состояние малыша улучшилось. К настоящему времени ребенок уже вернулся домой.

Ранее в Подмосковье мигрантка изрезала новорожденного ребенка и выбросила в мусор.

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