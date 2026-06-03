Уфимка впала в кому во время родов и не выжила

В Уфе женщина не выжила после операции во время родов

В Уфе медики не спасли женщину после родов. Об этом сообщает Ufa1.ru.

У женщины по имени Айсылу было двое детей, но пара решилась на третьего. После прошлой беременности пострадавшая едва не ослепла, поэтому медики до родов приняли решение делать кесарево.

«Однако на операционном столе что-то пошло не так – Айсылу впала в кому, ее пришлось подключать к аппарату ИВЛ», – сообщается в публикации.

Как рассказал муж, супруга была в стабильном состоянии, но вскоре ситуация усугубилась, и женщина не выжила.

Предварительно, причиной произошедшего стал анафилактический шок из-за какого-то препарата. Предположительно, проявилась аллергия на анестезию.

По словам супруга, медики из перинатального центра не бросили семью. Они проверяют ребенка, купили коляску и обеспечили подгузниками.

«Мы нашли общий язык. Но я хочу понять, что случилось на операционном столе», – рассказал он.

Мужчина добавил, что якобы не может получить льготы, так как профильные органы учитывают заработок жены, поэтому семья не может на них претендовать.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.

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