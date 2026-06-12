Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Власти Японии запланировали вдвое уменьшить ущерб при землетрясениях в Токио

Кабмин Японии утвердил новый план подготовки к землетрясениям в Токио
Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Японское правительство пересмотрело базовый 10-летний план подготовки к возможному сильному землетрясению в районе Токио. Об этом сообщает Jiji Press со ссылкой на решение кабинета министров, принятое в пятницу.

Обновленный документ, первая версия которого появилась в 2015 году, ставит как минимум цель сократить прогнозируемые человеческие потери (18 тысяч человек) и разрушение зданий (400 тысяч построек).

Ключевой мерой в обновленном плане станет установка сейсмических автоматических выключателей почти во всех домах Токио и девяти префектур региона Канто к 2035 финансовому году. Сейчас такие устройства есть только в 20% домохозяйств. Поскольку около 70% ущерба при землетрясениях приходится на пожары, возникающие из-за коротких замыканий при обрыве электропроводки, власти намерены усилить меры по их предотвращению.

Общее количество целевых показателей в плане выросло с 47 до 189. Прежняя версия документа, опубликованная в декабре 2025 года, предполагала лишь примерное двукратное сокращение потерь, тогда как новая требует их снижения как минимум на 50%.

Ранее в Японии из-за землетрясения нарушилось движение поездов в метро.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Отказ от смартфона не сделает вашу жизнь ярче. Почему дофаминовое голодание не работает и что практиковать вместо него
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!