Власти Японии запланировали вдвое уменьшить ущерб при землетрясениях в Токио

Японское правительство пересмотрело базовый 10-летний план подготовки к возможному сильному землетрясению в районе Токио. Об этом сообщает Jiji Press со ссылкой на решение кабинета министров, принятое в пятницу.

Обновленный документ, первая версия которого появилась в 2015 году, ставит как минимум цель сократить прогнозируемые человеческие потери (18 тысяч человек) и разрушение зданий (400 тысяч построек).

Ключевой мерой в обновленном плане станет установка сейсмических автоматических выключателей почти во всех домах Токио и девяти префектур региона Канто к 2035 финансовому году. Сейчас такие устройства есть только в 20% домохозяйств. Поскольку около 70% ущерба при землетрясениях приходится на пожары, возникающие из-за коротких замыканий при обрыве электропроводки, власти намерены усилить меры по их предотвращению.

Общее количество целевых показателей в плане выросло с 47 до 189. Прежняя версия документа, опубликованная в декабре 2025 года, предполагала лишь примерное двукратное сокращение потерь, тогда как новая требует их снижения как минимум на 50%.

Ранее в Японии из-за землетрясения нарушилось движение поездов в метро.