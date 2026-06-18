«Радиостанция Судного дня» передала в эфир второе сообщение за день

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», вышла в эфир со вторым сообщением за день. Об этом рассказал Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за ее активностью.

Новое сообщение станции появилось в 19:06 по московскому времени.

«НЖТИ 54531 НЕВЫСОКИЙ 9223 6768», — сказано в нем.

18 июня «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «ощупывание».

До этого УВБ-76 передала три сообщения 15 июня. Первое содержало слово «карандаш», второе — «плица». Спустя некоторое время в эфире прозвучало слово «сломолунь».

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». По некоторым данным, она может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

Ранее один из пользователей интернета попытался разгадать шифровку «Радио Судного дня».