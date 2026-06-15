«Радиостанция Судного дня» передала два новых сообщения

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словами «карандаш» и «плица»

Военная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир новые закодированные сообщения. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

15 июня в 13:10 по мск станция передала сообщение «карандаш». Чуть позже, в 14:44, прозвучало слово «плица». Пользователи в комментариях отметили, что на военном сленге «карандашом» часто называют ракету. Такой сигнал уже звучал в эфире радиостанции 3 августа 2023 года. «Плица» в эфире появилась впервые.

11 июня в эфире прозвучали слова «изоляторный» и «негоциант», а также «шарфотол». Активность УВБ-76 совпала с массированными атаками украинских беспилотников на российские регионы.

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». По некоторым данным, она может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

Ранее «Радиостанция судного дня» вышла в эфир с тревожным сообщением.